Tributo ai Queen al Castello di San Giusto con i 6 Pence

Nel cartellone della terza edizione della rassegna “Hot in the city” uno spettacolo che omaggia la carriera dei Queen! Il 28 luglio al Castello di San Giusto dalle 21.00 vi aspettano i 6 Pence con il Queen Tribute "The show must go on".

Dopo i successi raccolti in vari teatri italiani e dopo il sold out di febbraio 2018 al Teatro Bobbio di Trieste con lo spettacolo “Live at Wembley”, i 6 Pence ritornano sul palco della loro città, nella suggestiva cornice del Castello di San Giusto, in una veste nuova: i musicisti triestini omaggeranno questa volta non un singolo concerto ma il repertorio dei Queen a 360°, spaziando dai brani storici della band britannica a quei pezzi che purtroppo Freddie Mercury non ha mai potuto riproporre live (come “The show must go on” o “The miracle”), senza tralasciare le “chicche” per i fan più accaniti (quali “Stone cold crazy” e “Dragon attack”).

Il tutto sarà arricchito dalla presenza di alcuni ospiti della scena musicale triestina e da videoproiezioni che faranno da sfondo all’esibizione della band.

Nel 2010 il batterista Alessandro Colombo, spinto dalla forte passione per il gruppo britannico, entra in contatto con Salvatore Spatafora, musicista profondamente ispirato dalle chitarre di Brian May ed insieme decidono di addentrarsi in quella che diventerà un’ avventura musicale importante e significativa. L’inizio è stato caratterizzato da vari cambi di formazione alla ricerca dell’amalgama giusta e del sound che si voleva raggiungere, e, dopo i primi live nelle piccole realtà di Trieste, nell’estate 2014 è arrivato l’evento che ha definitivamente lanciato i 6 Pence: il live nel cartellone Triestestate in Piazza Verdi a Trieste davanti a più di 3.000 persone. Il concerto ha permesso alla band di farsi conoscere da tantissime persone ed è stata anche l’occasione del debutto alla voce di Walter Bosello (Soundrise) che stupì l’intera piazza con le sue doti canore. Dopo questa prima grande soddisfazione seguono due ulteriori cambi di formazione che portano i 6 Pence all’ attuale line up definitiva con Francesco Colucci al basso e Daniele Girardelli (già visto coi Sinheresy) alle tastiere, provenienti da due situazioni musicali differenti ma con in comune la passione per i Queen. Si aggiungono poi le 2 coriste: Elena Vinci e Eleonora Lana.

Il gruppo così definito inizia ad elevare il livello dei loro spettacoli creando una vera e propria produzione teatrale assieme alla Good Vibrations Entertainment portando così in giro nei teatri italiani uno show dedicato al Live at Wembley.

I biglietti sono disponibili presso: - Ticketpoint, Corso Italia 6/c, Trieste

- Punti vendita Ticketone in Italia

ONLINE sul sito Ticketone

Di seguito i prezzi:

posto unico: 5 euro + d.p.