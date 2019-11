Trieste Christmas Fun, arriva la corsa dei Babbi Natale

Il Natale a Trieste quest’anno è anche Christmas Fun, la corsa solidale non competitiva aperta a tutti in programma domenica 15 dicembre (ore 10) con partenza e arrivo in piazza Verdi. Organizzata da Apd Miramar e Comune di Trieste in collaborazione con Trieste Atletica e sotto l’egida di Asi, Christmas Fun farà vivere la città in modo speciale, di corsa o camminando, all’insegna dello spirito natalizio. Il percorso tutto cittadino di 4,2 km si svilupperà in area prevalentemente pedonale, attraversando le piazze più belle del centro quali Borsa, Unità d’Italia, Ponterosso, Vecchia, Barbacan, Piccola, Hortis e Venezia, così come le vie Einaudi, Cassa Risparmio, San Nicolò, Dante, Genova, Bellini, Ponchielli, San Lazzaro, Paganini, Rossini, Tor Bandena, rettori, Procureria, San Sebastiano, Capitelli, delle Mura, del Fico, Cavana, Torino, Boccardi e Pescheria oltre a Riva Sauro e largo Granatieri.

Il tetto massimo è fissato a quota 300 partecipanti, con iscrizioni a tariffa agevolata (5 euro) aperte a Casa Miramar, in Piazza Ponterosso, da lunedì 9 a sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 20. In caso di residua disponibilità pettorali, sarà possibile acquisirli anche il giorno stesso della gara in piazza Verdi, dalle 8 alle 9.30, a 10 euro. Il Kit Christmas Fun comprende sacca Babbo Natale, pettorale dedicato, cappellino Babbo Natale by AZ Casa e ristoro finale. Sono previsti simpatici premi ai primi tre che taglieranno il traguardo, al costume natalizio più originale, ai più giovane e meno giovane e, infine, all’eventuale gruppo più numeroso. Le premiazioni si svolgeranno in piazza Verdi in chiusura di evento a cui possono prendere parte anche i cani con obbligo di guinzaglio. All’ evento sarà abbinata un’iniziativa solidale che sarà presentata nei prossimi giorni.