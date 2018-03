Trieste in the Arena 3: lo spettacolo dei combattimenti in "Gabbia" torna a Trieste

Tornano in scena a Trieste le Mixed Martial Arts (arti marziali miste) all'interno della gabbia con “Trieste in the Arena”. L’appuntamento, in programma per domenica 15 aprile 2018 al Palasport di Chiarbola, è organizzato dalla società "Il Gladiatore Academy” sotto l’egida federale della Fight Network.

Arti marziali miste, quindi, con i sistemi combinati di percussione e di lotta (soprattutto al suolo) ospitati all'interno di una vera gabbia. Un contesto che richiede adattamento, strategie e regole diverse dal canonico ring.

La manifestazione è scandita da due tornate. La prima dedicata a giovani e dilettanti con incontri di grappling, Kick Boxing Light, MMA, K1, Muay Thay e Boxe. Contestualmente nel corso della giornata i programma numerose dimostrazioni di arti marziali a cura di altre palestre locali.

Previsto inoltre un momento di approfondimento dedicato alle donne e alla Difesa Personale. Alcuni istruttori riconosciuti dal Msp Italia, Ente di promozione Sportivo riconosciuto dal Coni, terranno una lezione introduttiva sull’utilizzo spray antiaggressione (omologato dal Ministero degli Interni). In omaggio per le partecipanti una bomboletta spray per l’autotutela.

A chiudere l’evento le sfide più spettacolari con le categorie Pro e semi Pro: una decina di incontri con atleti provenienti da Slovenia, Croazia, Bel-gio, Francia ma anche con giovani promettenti del Friuli Venezia Giulia.

Biglietti d’ingresso

BORDO GABBIA

€ 25,00 intero (€ 20,00 in prevendita)

TRIBUNA

€ 15,00 intero (€ 12 in prevendita)

Prevendite

Il Gladiatore Academy

Via Paesiello 3-3/1 |Trieste

asd-ilgladiatore@hotmail.com