Escursioni tra le meraviglie del Carso: arriva "Trieste in MTB"

Arriva "Trieste in MTB", un'iniziativa pensata per veicolare ed indirizzare gli appassionati tra le bellezze del nostro Carso. Realizzata in più lingue (italiano, inglese, tedesco e sloveno), punta sia ad un aumento di presenze turistiche nel settore attraverso il ventaglio di promozioni garantite da Promotrieste (fiere, workshop di settore, sito, app e pagine social), sia ad un migliore utilizzo delle risorse esistenti sul territorio e quindi al loro mantenimento. Dunque uno strumento utile per i turisti e gli appassionati di questo sport che li condurrà in tutti i mesi dell’anno a percorrere sentieri di medio-facile percorrenza: un’ulteriore occasione per promuovere un turismo eco-sostenibile che rispetti le caratteristiche del Carso triestino.

Sono due i percorsi proposti: "Sentiero dei borghi", pensato per chi vuole concedersi un'escursione dolce pedalando lungo il panoramico Sentiero della Salvia per poi attraversare i paesi del Carso dove ristorarsi presso agriturismi o "osmice", e "Sentiero Natura" , dedicato a chi ama la mtb a 360°.

“TRIESTE in MTB” è stata realizzata da Promotrieste, con il supporto economico della Regione FVG e di Promoturismo FVG, presente alla conferenza la dott.ssa Alice Venaruzzo, che hanno valorizzato il progetto presentato da Andrea Morgante, accompagnatore mountain bike e ideatore dei tragitti.