Trieste Next 2018: il programma di sabato 29 settembre

Piatto forte della giornata è la conferenza "Scienza, etica e società", alle 11.30 al Teatro Miela, con Elena Cattaneo (affiancata da Mauro Giacca). Poco prima (alle 10) sempre al Teatro Miela si tiene invece "What’s Next? Le nuove frontiere della Ricerca Europea" dove verranno presentati alcuni progetti di punta dello European Research Council (ERC).



Dedicato al clima è invece il panel di ICTP dal titolo "Meteo Alert – Call for action", con Filippo Giorgi, ICTP e Stefano Micheletti, Osservatorio Meteorologico Regionale (ore 10, in Sala Predonzani).



Dalle 11.30 alle 12.30 (da Sala delle Colonne) il festival e i suoi protagonisti sono in diretta RAI Radio 1 con "La scienza in Radio", condotta da Daniela Picoi.

"L’impresa della salute", ore 10, Area Talk, parlerà di professioni del futuro. Stesso macroargomento trattato in "Uomini 4.0. Creare valore esplorando la complessità" alle 18 al Museo Revoltella. Orto e miglioramento della vita urbana saranno invece al centro della conferenza delle 11.30 in Sala Predonzani: "Dall’orto alla tavola con Rita Tieppo". Ambiente e vita del futuro per l’evento "L'agricoltura può innovare la città? Cibo, rigenerazione urbana e benessere sociale" alle ore 16.30 in Salone di Rappresentanza, Palazzo della Regione.



Importante appuntamento alle 18 in Area Talk con Sandra Savaglio, astrofisica dell’Università della Calabria, in "Dalla Luna al Big bang: racconto dell'universo per chi ha poco spazio-tempo". Modera il giornalista Gabriele Beccaria. Alle 21 in Area Talk, Antonio Moschetta, medico e docente dell’Università di Bari, parla di "Nutrigenomica: modulare i geni con l’alimentazione".



Come si regolamenta giuridicamente il progresso tecnologico oggi? Fabio Padovini, Università di Trieste, introduce e modera il talk "Il diritto dei privati fra tecnologia, ambiente e persona", alle 11.30 al Museo Revoltella. "From bench to bench side" è invece l’appuntamento delle 14 in Area talk con Laura Galbiati, di AIRC. Presente anche Margherita Granbassi, campionessa mondiale e bronzo olimpico di scherma.



La conferenza "Come stanno le tue ossa?" si tiene alle 15 in Area Talk, mentre Giuliano Noci, Politecnico di Milano, parlerà di biomarketing nell’incontro dal titolo: "Biomarketing. Non solo Big Data". Alle 15 nel Salone di Rappresentanza, Palazzo della Regione.

"Alla scoperta degli abissi" è la conferenza OGS/SAIPEM che si tiene alle 15 al Museo Revoltella.

"L'uomo e le macchine intelligenti. Come l’intelligenza artificiale sta cambiando le nostre vite" si svolge alle 16.30, Area Talk. Alla stessa ora ma al Museo Revoltella c’è invece la conferenza "La tecnica e la natura/la tecnica della natura". Alle 18 in Salone di Rappresentanza della Regione si può seguire invece il seminario "Ecologia e letteratura".



Una riflessione a cavallo fra umanesimo e scienza è proposta da "Buoni selvaggi e cattivi robot? L'umano tra natura e tecnica". Ore 16.30, Caffè Tommaseo.

Chiude la proiezione del film "I ragazzi Venuti da Brasile" (al museo Revoltella alle 21), commentato da Daniele Terzoli, S+F festival, e Oscar Burrone, ICGEB.



Il calendario completo della manifestazione è disponibile sul sito di Trieste Next (www.triestenext.it), insieme alla lista dei relatori con le relative biografie.



