Trieste Opicina Historic 2018: le foto della partenza in piazza Unità (FOTO)

Parte la Trieste Opicina Historic 2018, manifestazione turistico–culturale di regolarità automobilistica. Anche quest'anno si svolgerà un doppio percorso: Regolarità Classica (prove cronometrate e a media imposta) e Touring (percorso turistico slow senza cronometri). La “Trieste-Opicina”, definita la “Monza in salita”, è stata per 60 anni una delle gare automobilistiche di velocità in salita più veloci e più frequentate d'Europa. Sia i “piloti della domenica” che i più celebrati campioni del volante (Nuvolari, Rindt, Williams, De Adamich, Moretti, solo per citarne solo alcuni) volevano tutti cimentarvisi, per la gioia di un'intera città schierata ai bordi del percorso. La “Trieste Opicina Historic” intende rievocare l'inizio di quella epopea e cioè la prima gara del 1911 che venne animata da piloti leggendari della Belle Epoque come Otto, Kolowrat, Wetzka, Dreher, Nikodem, Bettaque.

Questa mattina, sabato 7 aprile, il centinaio di vetture iscritte si è schierato in Piazza dell’Unità d’Italia dalle 7.30 per la V edizione del concorso. La partenza è avvenuta in due tranche: alle ore 9.30 gli equipaggi “Touring” e dalle ore 1.30 quelli “Classic”, che fino a quell'ora sono rimasti in piazza per le foto di rito, e che poi hanno dato vita alle prove di abilità sul Carso Triestino e Sloveno. La sera, l'appuntamento si sposta a Opicina dove avverrà il ricongiungimento di tutti gli equipaggi (Touring e Historic) e il centro sarà chiuso al traffico a partire dalle ore 17.30.