"Festival Trieste Prima 2018": concerto gratuito al museo Revoltella

Sabato 3 novembre, alle 18.00, al Museo Revoltella, il festival Trieste Prima – Incontri Internazionali con la Musica Contemporanea inaugura la propria 32ma stagione concertistica. L’associazione Chromas, promotrice dell’iniziativa, presenta un gruppo d’eccezione, l’Ex Novo Ensemble di Venezia. Il tema del festival, il futuro anteriore, desidera porre l’accento sullo scorrere del tempo: nel programma proposto dagli interpreti veneziani, infatti, si inizia con un piccolo capolavoro del Primo Novecento, la Sonatina per clarinetto e pianoforte di Honegger, per arrivare, attraverso la musica di Martin e Holliger, ad una prima esecuzione italiana, un suono lontano di Ada Gentile. Quest’ultimo brano, come dice la compositrice stessa, “reinventa le pieghe dell’ascolto”, affidandosi a sonorità “pure”, a stilemi appartenenti alla tradizione musicale del passato. La presentazione del concerto è a cura di Corrado Rojac. L’ingresso è libero.