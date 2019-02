Zombie: a Trieste la prima esperienza 'reality horror' di massa

Una tranquilla serata musicale si trasformerà in un'apocalisse zombie, 60 minuti di tempo per capire come mettersi in salvo e fermare le ondate dei non morti. Venerdì 22 febbraio dalle 22 avrà luogo "Zombie in the city", la prima esperienza reality survival horror di massa al ristorante pizzeria L'Abbuffata in piazzale De Gasperi 4. Un evento organizzato da XHstudio, i creatori di C.S.I.I. Reality Escape Room, Aperitivescape e Cinemaescape.

Chi sopravviverà?

Così viene descritto l'evento: "Centinaia di giocatori, ma non tutti sopravviveranno.​ Le squadre speciali della polizia saranno al vostro fianco per salvaguardare la vostra incolumità ma le loro armi non basteranno a fermare tutte le ondate zombie. ​ La priorità sarà trovare un area sicura e da li bisognerà creare un dispositivo per fermare l'apocalisse zombie. Ma per fare questo.serviranno molti oggetti da trovare in centinaia e centinaia di metri quadri ed aree invase dai morti viventi, ​ Tutti dovranno collaborare per assicurare la sopravvivenza collettiva. Un' importante scoperta fatta dalle squadre speciali. Gli zombie sono altamente fotosensibili quindi intolleranti alla luce. Un consiglio: portate i cellulari ben carichi, la luce di questi potrebbe essere la vostra unica arma di difesa".​

Il video

L'esperienza verrà integralmente filmata dalle telecamere di Xhstudio e tutti i partecipanti, dopo 30 giorni, avranno la possibilità di scaricare il filmato post prodotto dove si potranno rivedere come protagonisti di una vera e propria apocalisse zombie. ​ https://xhstudio.wixsite.com/zombieinthecity