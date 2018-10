“Trieste Ricama il suo Mare” è il tema scelto dall’associazione Trieste Ricama per l’esposizione che celebra la passione ininterrotta della città di Trieste per il suo mare insieme ai 50 anni di Barcolana. Il fine lavoro artigianale delle allieve della scuola di ricamo dell’insegnante Miriam Silverio, è esposto e visitabile gratuitamente dal 8 al 14 ottobre, presso la Sala Sbisà di via Torrebianca 22, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.

Nel corso dell’evento, parte della programmazione ufficiale di Barcolana in Città, saranno

organizzati i RicamaLab, workshop gratuiti per adulti e bambini per cimentarsi nell’arte del ricamo. Per informazioni e prenotazioni: 3385008509, triestericama@libero.it.



La mostra triennale curata da Trieste Ricama ha l’intento di promuovere il ricamo, presente nella moda di tutti i periodi storici, che ha raccontato per secoli storie e luoghi nel mondo attraverso il prezioso lavoro di intreccio dei fili sulla stoffa.

Il filo che lega le opere e i lavori realizzati dalle allieve della scuola è il mare di Trieste, rappresentato con le tecniche di ricamo più diverse, da quelle tradizionali a quelle più moderne e sperimentali, un omaggio alla storia della città e all’espressione più conosciuta del legame che essa ha con il mare, la Barcolana. Pezzo forte dell’esposizione, il Mosaico Barcolana, un’opera collettiva di 1,80 x 1,80 m realizzata a più di 50 mani, con più di 50 tecniche diverse. I manufatti esposti sono più di cento, tutti rigorosamente ricamati a mano dalle allieve della scuola.

Trieste Ricama promuove l’arte del ricamo da più di 15 anni e dedica la propria attività alla ricerca e alla trasmissione di questo sapere antico attraverso i corsi in programmazione durante l’arco dell’anno, cura mostre ed esposizioni come importante momento divulgativo, per avvicinare cittadini, turisti e appassionati a un’arte millenaria.



La mostra resterà aperta al pubblico nella Sala Sbisà di via Torrebianca 22, con orario 10-13 e 16.30-19.30. Ingresso libero.