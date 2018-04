Trieste Running Festival, al via le iscrizioni all'evento sportivo più partecipato del Fvg

Dal 29 aprile al 6 maggio torna il Trieste Running Festival, l’evento sportivo più partecipato del Friuli Venezia Giulia, che si aprirà domenica 29 aprile con la Trieste SoloWomenRun (www.solowomenrun.it), per proseguire il 2 maggio con la Miramar Young e la Trieste Doggy Run. Il 3 maggio aprirà i battenti Casa Miramar e il villaggio sulle Rive. Sabato 5 maggio spazio agli eventi sportivi collaterali e domenica la giornata principale sarà caratterizzata dalla Generali Miramar Family, la Miramarun Challenge e la Trieste 21K.

ISCRIZIONI ALLA WIND

Al via giovedì 12 aprile al negozio Wind di piazza Unità d’Italia le iscrizioni per la Generali Miramar Family, la Miramarun Challenge, la Trieste 21K e la Trieste SoloWomenRun Challenge, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Continueranno alla Wind fino al 30 aprile, mentre dal 3 maggio saranno possibili solo alla Casa Miramar (Sala Colonne, Regione, piazza Unità d’Italia, ingresso Rive) per la Generali Miramar Family e Challenge, e il 4 e 5 maggio anche per la Trieste 21K, contestualmente al ritiro dei pacchi gara. Proseguono invece al negozio Max Mara le iscrizioni gratuite per la Trieste SoloWomenRun Open (non competitiva).

UNA MEZZA DA RECORD

Nuovo tracciato per la mezza maratona Trieste 21K, che quest’anno partirà dalla piazza di Aurisina, con un percorso veloce, disegnato dal direttore tecnico di Apd Miramar Paolo Giberna. Sono oltre 1200 le iscrizioni già registrate, con provenienze come sempre da tutto il mondo, numeri in crescita rispetto lo stesso periodo dello scorso anno con un +20%.

LA NOVITA’ DELLA MIRAMARUN CHALLENGE

La novità del 2018 è la Miramarun Challenge, ovvero la versione competitiva della 7km, che partirà subito davanti al popolo della Generali Miramar Family con un massimo di 500 atleti iscritti e con classifica finale. Inoltre grazie alla collaborazione con l’Asd Evinrude, chi vuole effettuare il percorso andata e ritorno, e correre 14 km, potrà aderire all’iniziativa della Double Family, con partenza da piazza Unità d’Italia alle 8.45 domenica 6 maggio (Info Evinrude 3478355573). In questo caso basta iscriversi semplicemente alla Family.