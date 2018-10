Trieste Science+Fiction Festival, gli incontri da non perdere

Dal 30 ottobre al 4 novembre Trieste sarà ancora una volta Fantascienza. Una settimana di film in anteprima nazionale e internazionale, cortometraggi, classici e cult; universi paralleli e viaggi spaziali, mostre e mostri, concerti e dj set, laboratori, esperimenti e RAGGI FOTONICI! Dal 30 ottobre al 4 novembre sarà ancora una volta Trieste Science+Fiction Festival!

Ecco alcuni eventi non potrete proprio perdere:

👩‍🚀 L'astronauta Umberto Guidoni che presenta First Man - Il Primo Uomo di Damien Chazelle!



🔥 Frankenstein it's a live! - OvO sonorizza dal vivo Frankenstein



🛸 Godblesscomputers sonorizza live A Trip to Mars



🚀 Proletkult — Lavoratori di tutti i pianeti, unitevi! con Wu Ming e gli incontri di Futurologia al Cafè Rossetti



👩‍🏫 TS+FF - Education Program con proiezioni, incontri, workshop e masterclass.



🎚️ La Notte Degli Ultracorpi w/ Tea Vuckovic e molti altri eventi notturni!



E ancora film, masterclass, laboratori, spettacoli, videogiochi, mostre e incontri!



👽 Scopri il programma completo: http://bit.ly/tsplusfprogram18



🤖 Per non perdere nulla di tutto questo: bit.ly/accreditiscifi