Trieste sotterranea: presentazione del libro "I torrenti di Trieste" di Dino Cafagna

Mercoledì 10 gennaio alle 17.00 si terrà presso il caffè letterario "Lettera Viva" di via XX Settembre 13 , la presentazione del libro "I torrenti di Trieste" di Dino Cafagna.

«La recente parziale interruzione della viabilità di via Carducci, per la comparsa di cedimenti sulla cosiddetta “corsia preferenziale”, dovuti al collo, in più punti, della volta in pietra d’arenaria da infiltrazioni e vibrazioni dal passaggio di mezzi pesanti, ha fatto scoprire a molti triestini la presenza di torrenti sotterranei» ha spiegato l'autore.

«Molti concittadini credono che il nostro territorio si caratterizzi per la quasi totale assenza di fenomeni di ruscellamento superficiali (rivi, torrenti, ecc.); invece, Trieste possiede anche un’anima sotterranea, un complesso apparato di cunicoli quasi del tutto sconosciuto, perché ormai nascosto alla vista dei triestini. Ho voluto con questo libro proporre un viaggio alla scoperta dei torrenti del nostro territorio, corredandolo di numerose vecchie foto e piante topografiche, raccontandone la storia, le suggestioni naturalistiche e l’influenza sulla vita quotidiana delle comunità legate a questi corsi d’acqua» ha concluso.