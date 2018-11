Trieste Tattoo Expo: inaugurala la kermesse al Salone degli Incanti

Coda di persone all'ingresso del Salone degli Incanti per l'apertura ufficiale alle 16.00 dell' 11esimo International Trieste Tattoo Expo, la kermesse internazionale con oltre 200 tatuatori giunti in città da tutto il mondo . Tanti gli appassionati pronti a farsi tatuare nella tre giorni di kermesse, che si chiuderà domenica sera, molte anche le persone che semplicemente vogliono scoprire artisti e curiosità di un settore in costante crescita negli ultimi anni.

Oltre alle postazioni dei tatuatori, spazio a stand di piercing, abbigliamento, gadget e altri prodotti, un palco che ospiterà show dal vivo tra danza, musica, body painting e arti circensi. Novità dell’edizione 2018 l’area street food esterna, allestita davanti all’entrata principale del Salone degli Incanti. Attesi come sempre i contest, le gare tra tatuatori, che si svolgeranno ogni giorno

L' elenco completo dei tatuatori e tutte le info utili sono pubblicate sul sito ufficiale.

Il programma

venerdì 16 novembre

16.00 apertura al pubblico

17.30 bodypainting performance

18.30 aperura iscrizioni tattoo contest categoria: Best of Friday

19.00 inizio tattoo contest

22:30 chiusura

sabato 17 novembre

11:30 apertura al pubblico

13:30 dj set con Andrea Rock from Virgin Radio

15:00 art fusion first part (con Giulio Masieri e Gabriele Bonato)

15:30 body painting performance con Massso

16:00 apertura iscrizioni contest categorie: Best Black work (ornamenta-tribal) e best color

16:10 10 Duo Ma'Mè Circus

17:00 percussioni e danze africane (Gianni Lauvergnac & Doundoum Dance Ensemble)

17:30 contest premiazione

18:30 alister dance all-star (California palestre Trieste)

19:00 apertura iscrizioni contest categoria: Best of saturday

19:10: 10 Duo Ma'Mè Circus

20:00 contest premiazione

22:30 chiusura

domenica 18 novembre

10:00 riunione associazione tatuatori Fvg

11:30 apertura al pubblico

12:00 dj set con Ande Rock from Virgin Radio

15:00 bodypainting performance

15:45 10 Duo Ma'Mè Circus

16:00 apertura iscrizioni contest cateoria: Best realistic e best black and grey

17:00 percussioni e danze africane (Gianni Lauvergnac & Doundoum Dance Ensemble)

17:30 contest premiazioni

18:30 Alister dance All-Star

19:00 apertura iscrizioni contest: cateogorie: Best traditional e Best of the show

19:10 10 Duo Ma'Mè Circus

20:00 contest e premiazioni

22:00 chiusura