Triestebookfest porta a Trieste “Moby Dick o La balena”, il romanzo a disegni di Roberto Abbiati

Torna il Triestebookfest, che apre la lunga serie di eventi previsti per il 2018 e che porteranno alla terza edizione del vero e proprio festival a ottobre, con la presentazione di Moby Dick o La Balena, romanzo a disegni di Roberto Abbiati, che sarà presente, insieme a Alessandro Mezzena Lona e Roberto Keller, dell’omonima casa editrice, per la quale è uscito il libro.

Un’opera unica, poche parole tratte dall’originale americano e bellissimi disegni. Splendide tavole - una per ciascuno dei 135 capitoli - dedicate al grande capolavoro della letteratura mondiale di Herman Melville. L’autore Roberto Abbiati è disegnatore, grafico, attore, regista che con Moby Dick ha intessuto un dialogo intimo, una consuetudine di anni. Ne è scaturito un poetico spettacolo teatrale e un incantevole romanzo a disegni che avremo modi di vedere al Circolo Canottieri Adria, che ospita ancora una volta gli eventi dell’associazione.

L’associazione Triestebookfest approfitterà dell’occasione anche per raccontare i progetti previsti per quest’anno, motivata dal successo del festival che si è tenuto lo scorso ottobre al Museo Revoltella. È previsto un aperitivo per i presenti e sarà possibile, con un’offerta di almeno 20 euro, diventare soci per contribuire allo svolgimento delle attività culturali.

Si parlerà anche del concorso letterario “Ri_Scritture Giovani”, promosso insieme al Pag, Progetto area giovani del Comune di Trieste, che prevede premi in denaro, dedicato ai ragazzi, residenti nella città giuliana, dai 14 ai 19 anni.

Per info e dettagli scrivere a info@triestebookfest.com.