Spinel a TriestEspresso Expo 2018

Spinel è presente alla nuova edizione di TriestEspresso Expo che si terrà a Trieste dal 25 al 27 ottobre 2018. All’interno della suggestiva cornice dei magazzini del Porto Vecchio che 300 anni fa hanno accolto le prime importazioni di caffè crudo in Italia, Spinel propone agli operatori professionali tecnologie funzionali alla qualità del caffè espresso erogato.

L’evento rientra nei festeggiamenti dei 20 anni di produzione di macchine da caffè Spinel, 100% Made in Italy. Passione e impegno hanno da sempre indirizzato le scelte aziendali nella costante ricerca di innovazioni finalizzate al miglioramento costante delle esperienze di consumo dei propri clienti. Chi sceglie Spinel crede nell’eccellenza del prodotto, dalla selezione dei chicchi delle migliori origini, alle tecnologie di estrazione fino all’erogazione del caffè in tazza, fa dell’espresso una vera e propria scelta di vita.

Spinel è impegnata nella crescita del territorio, sin da subito ha ricercato le sue eccellenze produttive, imprese che hanno creduto nel progetto Spinel, insieme alle quali viene quotidianamente percorsa la sfida della qualità, dell’efficienza, della ricerca e dell'innovazione. Si è creato un distretto industriale di filiera che conta più di 100 addetti, con a capofila Spinel ed attorno i partner specializzati nella fornitura di componenti e servizi specifici per la produzione di macchine da caffè espresso, il valore aggiunto delle vendite ricade nel Salento.

