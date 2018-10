Triestespressoexpo 2018: affollata inaugurazione con i droni in Porto vecchio (FOTO)

Si è aperto oggi in Porto Vecchio il più importante evento internazionale B2B sulla filiera del caffè espresso. Con un paio di forbici arrivate dal cielo a bordo di un drone, è stato tagliato il nastro che ha dato il via al Triestespresso Expo 2018, in città fino al 27 ottobre. Il drone è stato pilotato da Massimiliano Morelli di Liquidmedia e, dopo aver sorvolato i magazzini del Porto Vecchio mostrando in diretta le suggestive immagini dello scalo portuale, è stato fatto atterrare vicino all’ingresso del Magazzino 27, per poi servire un caffè "al volo" al sindaco e agli ospiti presenti.

La kermesse è ormai conosciuta come la fiera più internazionale del Friuli Venezia Giulia che, nell'ultima edizione del 2016, ha portato a Trieste quasi 13 mila tra espositori e visitatori, provenienti da molti paesi europei ma anche dalla Corea, dal Perù, dal Nepal, dall'Australia, dall'Iran, dal Brasile e dall'India, solo per citare gli stati più lontani.

Un punto di riferimento nel mondo

«Trieste è un punto di riferimento per il caffè in Italia e nel mondo. Per questo abbiamo registrato il marchio “Trieste Capitale del Caffè”, fortemente voluto dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, assieme al Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia - ha ricordato Paoletti -. Triestespresso Expo sta crescendo edizione dopo edizione. Un evento che anche simbolicamente abbiamo voluto collocare in Porto Vecchio, un contesto estremamente evocativo della lunga storia e competenza della città nel comparto caffeicolo”.

Il sindaco Dipiazza

«Triestespresso Expo è un grande evento internazionale che per l’ultima volta si realizza nei vecchi magazzini riadattati del Porto Vecchio – ha assicurato il sindaco Dipiazza -. Dalla prossima edizione 2020, infatti sarà operativo il nuovo Centro congressuale-espositivo: ben 11 milioni sono previsti come investimento nel project del polo per i congressi e le fiere, mentre altri 9 milioni sono stati stanziati per l’urbanizzazione dell’area, con la nuova rotatoria d’ingresso e il parcheggio che verrà realizzato nell’ambito del Centro congressuale-espositivo. A questo si sommano i 33 milioni di euro - dei 50 che erano stati destinati dal Governo - che verranno investiti tra magazzino 26 e aree attigue. Insomma – ha sottolineato il primo cittadino - quest’area cambierà volto e destinazione per diventare un polo di attrazione della città».

L'assessore Roberti

Intervenendo all'inaugurazione della manifestazione, l'assessore regionale alle Politiche comunitarie e sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha confermato che «Triestespresso Expo rappresenta un rilevante valore aggiunto per il capoluogo regionale e per l’intero Friuli Venezia Giulia. Questa manifestazione, che non a caso si svolge all’interno del Porto vecchio, rinnova il legame della città con una delle sue più antiche tradizioni produttive, ovvero l’industria del caffè. Inoltre, grazie al proprio carattere specialistico e alla capacità di rappresentare l’intera filiera del caffè, la fiera – ha detto Roberti - attira un pubblico internazionale, contribuendo positivamente alla promozione dell’immagine di Trieste nel mondo».

Triestespresso Expo è un evento organizzato, infatti, da Camera di Commercio Venezia Giulia e dal Comune di Trieste e realizzato da Aries Società Consortile a r.l. in collaborazione con l’Associazione Caffè Trieste e la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) e grazie alla sponsorizzazione di Crédit Agricole FriulAdria.