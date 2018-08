Triestina: 3 giorni di festa per il centenario dell'Unione

Siamo pronti all’ottavo Evento del Centenario e alla consueta festa pre-stagionale denominata “Festa dell’Orgoglio Alabardato”, quest’anno c’è un motivo in più per esserci, perché per noi alabardati è un’anno storico, per un traguardo storico, i 100 anni della nostra amata Unione!

Questo grande evento che si svolgerà in 3 giornate, giovedì 30 Agosto, venerdì 31 Agosto e sabato 1 Settembre presso lo Stadio Rocco, Zona Tribuna Pasinati.

Questo il programma completo dell’evento:

Giovedì 30 agosto

ore 18 Apertura cancelli, musica e animazione

ore 19.30 Music Live show Dj Set con Mauro Manni Show

ore 20.30 Presentazione con Guido Roberti della “U.S.Triestina Calcio 1918” , della squadra Berretti Nazionale e prima squadra femminile Triestina-San Marco

​dalle 21.30 a finire “In bomba” disco 90-00 Summer Fest

Venerdì 31 agosto

ore 16 Grezar Day, con il sodalizio tra i pulcini della Triestina Calcio e del Chiarbola/Ponziana

ore 18 Triangolare tra vecchie glorie della Triestina, vecchie glorie del Ponziana e Tifosi allo stadio Grezar per riassaporare l’aria del derby Triestina-Ponziana con la banda e la tifoseria sugli spalti

ore 20.00 premiazioni “Grezar Day” ricordando chi non è più tra noi

ore 21.00 concerto della Vecia Trieste con Alex Bini & Friends

Sabato 1 settembre

ore 18 Apertura cancelli, musica e animazione

​ore 19 Presentazione settore giovanile “Triestina Victory” e delle squadre femminili Triestina-San Marco

ore 21 La Triestina Witz canta per la Triestina! Evergrin in Triestin! Canzoni e Witz all’insegna della Triestinità! A seguire DJ-Set con i Randomostri!

Ingresso libero. Entrate: Via Valmaura e Piazzale Atleti Azzurri d'Italia

Ogni sera, dopo le 22, lotteria con ricchi premi. Per tutta la durata della festa sarà attivo un punto vendita di materiale e gadget legati al Centenario. Zona enogastronomica attrezzata con tavoli e panche per poter gustare in tranquillità specialità locali accompagnate da un’ottima birra o da vini selezionati.