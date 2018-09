Comunicato stampa

Al via la XIII edizione del Trofeo CRAL Insiel 2018

Golfo di Trieste - 15 settembre 2018 Partenza ore 11.00



Trieste, 7° settembre 2018 – L’edizione 2018 del Trofeo CRAL Insiel, partirà dal Golfo di Trieste il prossimo 15 settembre alle ore 11.



La manifestazione velica internazionale, nata nel 2006 grazie all’idea di alcuni appassionati velisti soci del Cral Vela di Insiel (Circolo ricreativo aziendale dei lavoratori), aperta a velisti esperti ma anche a semplici appassionati, prevede la novità dell’adesione al tema dell’ecologia. Infatti, accanto ai temi che da sempre hanno accompagnato la regata, ovvero sport e solidarietà, l’edizione 2018 si tinge di verde per incentivare e sensibilizzare ad un maggior rispetto per l’ambiente, partendo proprio dall’elemento cardine del Trofeo Cral Insiel: il mare, che il Trofeo vuole salvaguardare anche grazie ad una collaborazione con Wärtsilä. Nella giornata del 6 settembre 2018 nell’ambito dell’evento Trofeo Cral Insiel is GREEN, Wärtsilä ha donato il SEABIN per la pulizia dei mari alla Lega Navale Italiana di Trieste. Un bidone tecnologico che ci si augura sia solo il primo di altri installati nella zona, per permettere di pulire il mare ed alleviarlo un po’ dai rifiuti che lo opprimono.



Nella nostra corsa alla Solidarietà, il Comitato Organizzatore donerà anche quest’anno parte del ricavato delle iscrizioni in beneficenza. Per questa edizione è stata scelta #iotifosveva, per aiutare e sostenere la piccola Sveva, una bambina dolcissima di sette anni e mezzo figlia di una nostra collega e nostra cara amica, a cui è stata recentemente diagnosticata una grave malattia. I masconi della manifestazione porteranno l’indicazione che il nostro pensiero è con lei, per sostenerla in questa dura gara con la malattia.

Il contributo benefico verrà consegnato in occasione della serata di premiazione prevista per il prossimo 19 settembre a Trieste in Stazione Marittima.



La solidarietà da sempre resta un elemento importante della manifestazione velica, tanto che al contributo solidale si affianca una collaborazione con l’ADS Trieste (Associazione Donatori di Sangue). L'Associazione si propone di organizzare, assistere moralmente e materialmente e tutelare i donatori volontari di sangue della Provincia di Trieste e di coordinare la benemerita attività.



A proseguire il programma della XIII edizione del Trofeo Cral Insiel con:

• le iscrizioni che si terranno nei giorni 13 e 14 settembre presso la Triestina della Vela di Trieste e la S.V.O.C. di Monfalcone

• sabato 15 settembre la regata, con la partenza della regata alle ore 11

• mercoledì 19 settembre a partire dalle 19.00 presso la Stazione marittima a Trieste è fissata la premiazione dei vincitori di categoria e assoluti, a “vele bianche” e “senza limiti”.



Verranno premiate non solo le singole imbarcazioni suddivise per categoria, ma anche i gruppi (aziendali, sportivi oppure semplicemente di amici costituiti per l’occasione), i circoli velici, i monotipi e le barche d’epoca (costruite sia in legno che in vetroresina).

I vincitori saranno premiati con 6 Trofei opere uniche, che ripropongono il logo della manifestazione.



Va ricordato che la tassa di iscrizione di 30 euro comprende alcuni omaggi personalizzati. Infatti, in linea con le precedenti edizioni, a tutti gli iscritti verrà consegnato un ricco pacco gara che consiste in una sacca azzurra con serigrafia Install.Pro e contenente i nostri omaggi:

o una polo con logo ricamato Trofeo CRAL Insiel 2018

o tre t-shirt verdi lime con la stampa degli sponsor della manifestazione per festeggiare l’evento GREEN

o una t-shirt offerta dall’Associazione Donatori Sangue ADS Trieste

o un pacco di caffè Primo Aroma

o un cappellino offerto da EuroSail

o una bottiglia di vino

o materiale pubblicitario dei nostri partner

o un guadino (la nostra voliga) con l’intento di incentivare la raccolta dei rifiuti a mare



La manifestazione velica è resa possibile grazie agli sponsor storici che l’hanno sostenuta fin dalla prima edizione, Install.Pro ed Eurosail, nonchè quelli che più recentemente ci hanno affiancato: IS Copy, R.S. Antincendio, AssiCoop, CafèRossetti, EasyGadget, It’s watch, PrimoAroma, L’Isola di Lara e ASD InsiVela.



Un ringraziamento speciale viene rivolto alle istituzioni, in primis la Regione FVG, alla Triestina della Vela, alla Lega Navale, allo YCA – Yacth Club Adriaco, alla S.V.O.C. ed infine Radio Attività che è nostro entusiasta media partner storico della manifestazione.

Grazie ad ADS Associazione Donatori Sangue e Wärtsilä rivelatisi per noi importantissimi e fin da subito entusiasti di condividere con noi i valori di solidarietà e amicizia per il mare!



Ulteriore informazioni potranno essere reperite sul nostro sito web: www.trofeo.insiel.it