Al Tea Room la presentazione di "Tulipani a Dicembre" di Alessia Maineri

Sarà presentato il prossimo 27 ottobre presso Tea Room (in via Cadorna, 16) di Trieste, il libro di Alessia Maineri dal titolo “Tulipani a dicembre” (Les Flâneurs Edizioni). A dialogare con l’autrice sarà l’Editore Alessio Rega. L’incontro è a ingresso libero e avrà inizio alle ore 18.



Anna e Gloria vivono di silenzi. Entrambe conoscono i vari volti della violenza: quella che lascia lividi, quella che toglie il respiro, quella che strappa l’innocenza e trattiene il futuro. Solo il silenzio ha raccolto le loro storie, ha coperto le loro ferite quando ogni parola e ogni gesto infliggevano invece nuovi colpi. E da quando si sono incontrate per la prima volta in una corsia di un ospedale, e si sono vicendevolmente scelte, il silenzio è diventato il tramite fra i loro cuori, permettendo loro di darsi una possibilità, di aprirsi all’amicizia dopo una vita fatta di lacrime e terrore. Mano nella mano, le due giovani iniziano un cammino che le porterà faccia a faccia con i propri demoni e che le renderà consapevoli della grande forza insita nella fragilità. Tulipani a dicembre è la storia di una rinascita. Una speranza che sboccia nella neve, laddove nessuno lo avrebbe mai creduto possibile.

Alessia Maineri vive a Varese. Laureata in Scienze Biologiche, lavora come insegnante di sostegno e sta per laurearsi in Psicologia. Da sempre molto sensibile alla condizione femminile, toccata con mano la realtà dei Centri Antiviolenza ha deciso di scrivere e raccontare delle donne, della loro sofferenza, ma anche del loro coraggio e della loro forza.