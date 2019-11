Turandot al Verdi: successo annunciato al grido di “Vincerò” (FOTO)

Un Red carpet che si srotola come ogni anno davanti al teatro Verdi per l’apertura della stagione lirica, tacchi e strascichi sul velluto rosso e dagli armadi di Trieste escono i vestiti che non si indossano quasi mai. Anche chi non va mai a teatro non vede l’ora di calpestare quel tappeto per la serata della prima. Fino a qui niente di nuovo rispetto alle aperture di stagione degli anni scorsi, eppure ieri, venerdì 29 novembre alla prima di Turandot si respirava, a detta di molti, qualcosa di diverso. Non solo perché è in previsione un’altra prima (quest’anno ci sarà una doppia apertura e domenica pomeriggio sarà la volta di Aida), e non solo per il clima settembrino che ha reso superflue le solite pellicce (con commenti ambivalenti da parte del pubblico ambientalista).

Niente di nuovo nella puntuale presenza del sindaco Dipiazza e di alcuni assessori comunali e regionali, in particolare Serena Tonel e Alessia Rosolen in abito da gala e quasi irriconoscibili dalle foto istituzionali. La novità è stata la sensazione, diffusa e condivisa, di trovarsi in un teatro che ha intenzione di mettersi alla prova e stupire il proprio pubblico. Lo aveva anticipato in conferenza stampa una Katia Ricciarelli stanca ma felice di aver curato la regia di ben due spettacoli diversi (insieme al regista insieme a Davide Garattini Raimondi ), dichiarando di essersi trovata in una situazione “inedita ed entusiasmante”, e si era presagito dalla recente tournèe di tre settimane in Giappone per il coro e l’orchestra, esperienza che sembra averli formati e rinvigoriti. Soprattutto, lo dice il pubblico che ieri ha colonizzato tutti i posti: l’ambiziosa prova per il momento è superata, resta da vedere se il successo si ripeterà domenica e durante la ricca stagione appena iniziata.

Turandot e Aida al Verdi, Ricciarelli: "Grande impegno e grande soddisfazione"

L'allestimento, in collaborazione con Odessa National Academic Theater of Opera and Ballet, ha convinto per la monumentalità essenziale ma evocativa delle scene e per il dinamismo delle luci (entrambi di Paolo Vitale), mentre Giada Masi ha curato la ripresa degli spettacolari costumi del Teatro di Odessa. La regia, come anticipato, di Katia Ricciarelli e Davide Garattini Raimondi è stata una prova non semplice ma riuscita, che è riuscita ad amalgamarein maniera armonica ma non scontata i movimenti di coro, balletto e interpreti principali. Applaudito il maestro direttore Nikša Bareza, mentre Anna Aiello ha curato i movimenti scenici, spesso ispirati alla tradizione kabuki. Eleganti anche le coreografie di Morena Barcone. Ovazioni per la performance di Amadi Lagha (Calaf) e anche per la Turandot di Kristina Kolar, al suo debutto sia al Verdi che nel ruolo.

Di seguito il restante cast :Andrea Comelli (Timur), Max René Cosotti (L’Imperatore Altoum), Alberto Zanetti (Ping), Saverio Pugliese (Pang), Motoharu Takei (Pong), Giuliano Pelizon (Un mandarino), Anna Katarzyna Ir (Prima ancella), Elena Boscarol (Seconda ancella) e Roberto Miani (Il Principe di Persia). Una vibrante Liù (Desirée Rancatore) ha chiuso la rappresentazione perché la versione eseguita è stata quella originale e incompiuta. Com'è noto, infatti, Giacomo Puccini è morto poco dopo aver composto l'aria in cui la serva di Calaf si pugnala per non rivelare il nome dell'amato principe.