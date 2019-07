Turismo a Trieste? Se ne parla al San Marco

Cosa porta i turisti a Trieste? Cosa potrebbe trattenerli qualche giorno in più? Cosa andrebbe rafforzato nell’identità della città, che qui come altrove pare essersi ridotta a qualcosa di molto superficiale? Quale ruolo può giocare la cultura in un territorio come quello triestino in cui la Storia, in particolare del Novecento, ha lasciato molti detriti? In una città in cui per le vie del centro può capitare di incontrare Saba, Svevo e Joyce o di prendere un caffè con Magris? In cui la scienza è spesso confinata in periferia? In cui la musica fa fatica a trovare diritto di cittadinanza?

Ne parleranno all’Antico Caffè San Marco martedì 2 luglio alle 18 Eugenia Fenzi, padrona di casa e delegata provinciale FAI, Enrico Grazioli, direttore del quotidiano “Il Piccolo”, Giorgio Rossi, assessore comunale a Cultura, Sport, Turismo ed Eventi, e Luigi Vignando, manager e organizzatore di concerti; l’incontro dal titolo “Il turismo a Trieste: la capacità attrattiva degli eventi culturali” sarà introdotto e moderato Carlo Muscatello, giornalista e critico musicale, e gode del contributo di Fondazione CRTrieste. L’ingresso è libero.