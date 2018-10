Un Conad tutto nuovo In viale XX settembre

Riapre giovedì 25 ottobre alle 9 il Conad di Via Battisti/Viale XX Settembre presso OVS a Trieste, interessato nei giorni scorsi da importanti lavori di ristrutturazione totale, che hanno portato un rinnovamento complessivo di tutto il punto vendita. Da segnalare il nuovo reparto pescheria fresca, con pesce dell’Adriatico pescato fresco e varietà di acqua dolce e l’ampliamento del reparto ortofrutta con una ampia gamma di scelta e valorizzazione delle produzioni locali. I clienti troveranno inoltre il banco gastronomia calda, arricchito da un forno multifunzione per la preparazione di piatti pronti per il pranzo e la cena tra cui scegliere tante proposte gustose da portare in tavola, mentre per una spesa più veloce saranno in funzione 4 casse self che si aggiungono a quelle tradizionali.

Il negozio sarà aperto tutti i giorni con orario continuato, dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 21 e la domenica dalle 7,30 alle 20,30.

“Ci presentiamo alla clientela con una veste completamente nuova, che siamo sicuri valorizzerà ancora meglio un negozio ‘storico’ di Trieste – commenta la socia Conad Marina Colomban, che dal 2016 gestisce il punto vendita, oltre ad altri due negozi Conad a Roiano e Domio. – Abbiamo puntato molto, oltre che sulla convenienza di tutti i giorni, sulla qualità e sulla proposta dei reparti freschi, per dare un servizio quotidiano in linea con le diverse esigenze di spesa dei nostri consumatori, dalla famiglia del posto agli studenti universitari. L’intervento di rifacimento ci ha consentito anche di incrementare l’occupazione, con l’inserimento di sette nuove figure che portano oggi l’organico complessivo a una trentina di addetti”.