Picnic tra gli ulivi all'azienda agricola Fior rosso

In occasione dei "Sabati muggesani" ogni ultimo sabato del mese da giugno a settembre a Muggia, realtà uniche come questa ti apriranno in esclusiva le loro porte.

Venite a scoprire l'Az. Agr. Fior Rosso ed il suo picnic tra gli ulivi, potrete scoprire i segreti dell’olivicoltura e le diverse tipologie di olio extravergina prodotte dall’azienda agricola con una degustazione in mezzo alla natura con vista sul Golfo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA sul sito https://muggia.green/cose-da-fare/

Per informazioni Infopoint di Muggia tel. 040 9778165 email: info@muggia.gree