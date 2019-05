"Un valzer con Sissi", Al Rossetti un viaggio musicale semiserio

Lunedì 3 giugno, alle ore 20.30, al Teatro Rossetti, nella Sala Assicurazioni Generali, in coorganizzazione con l'Assessorato al Turismo del Comune di Trieste, andrà in scena “Un valzer con Sissi”. Un ‘viaggio musicale semiserio nella Trieste dell’Ottocento’, che farà sognare sulle note musicali di grandi autori: Benatzky, Brahms, Lehar, Verdi e Strauss con l’Orchestra “I Cameristi Triestini” diretta dal Maestro Fabio Nossal. Per l’occasione verranno proposti i più bei brani da “La Vedova Allegra”, “Al Cavallino bianco”, “La Traviata” e il “Bel Danubio Blu” nella versione per Coro e Orchestra dello stesso Strauss. La speciale serata vedrà protagonisti sul palco: Ariella Reggio, Andrea Binetti, Gisella Sanvitale e Julian Sgherla; il Coro “I Madrigalisti di Trieste” dell’Associazione Musica e Università; I Danzatori del “Circolo Triestino della Società di Danza” diretto da Carla Collina e il Coro di voci bianche dell’Istituto Comprensivo “Divisione Julia” diretto da Gaia Potok.

I biglietti di ‘cortesia’ (costo: 5 Euro) si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Rossetti.