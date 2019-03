"Un valzer tra gli scaffali'' in lingua originale all'Ariston il 25 marzo

Secondo appuntamento della rassegna con il grande schermo da gustare in lingua originale tedesca (con con sottotitoli in italiano): lunedì 25 marzo 2019 (con proiezioni alle ore 16.30, 18.45 e 21.00) al cinema Ariston di viale Romolo Gessi 14 a Trieste si proietta ''Un valzer tra gli scaffali – In den Gänger''. Il film, presentato con successo al Festival di Berlino, ha ottenuto anche il Vesuvio Award come miglior film europeo per l'intensità e poeticità della storia. L'iniziativa rientra nella collaborazione tra La Cappella Underground e il Goethe-Zentrum Triest, associazione culturale che ha come scopo la diffusione della lingua e della cultura tedesca.

La trama

Tratta da un racconto di Clemens Mayer, la pellicola ha come protagonisti Franz Rogowski (Premio Lola Miglior Attore del Cinema Tedesco) e l'indimenticabile Sandra Hüller (l'intensa protagonista di Toni Erdmann). Tra gli scaffali Christian viene folgorato da Marion, angelo borghese e fuori contesto in quel luogo così banale, ma sposata: cosi potrà vivere con lei un sentimento che non potrà mai andare oltre alle corsie del supermercato. "Un valzer tra gli scaffali" segue un'umanità silenziosa e sola, chiusa nella sua ritrosia, un piccolo mondo tra Ibsen e Kaurismaki, tra amore e morte in un conflitto eterno tra capacità e aspirazioni in un universo solidale.

Tutte le informazioni utili

Informazioni sul sito www.aristoncinematrieste.it e sulle pagine

facebook cinema.ariston.trieste e Goethe-Zentrum Triest.