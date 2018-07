Al Verdi weekend con l’opera buffa

Due spettacoli pomeridiani (con inizio alle ore 18.00) per un fine settimana all’insegna dell’opera buffa: Provaci con l'operetta! ovvero la prova di un'opera seria di Francesco Gnecco torna in scena nel we al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, con la regia di Carlo Antonio De Lucia e la direzione del Maestro Takayuki Yamasaki, e la partecipazione dell’Orchestra, del Coro e dei tecnici della Fondazione.

Un originale ed esilarante spettacolo d’opera buffa - la farsa in un atto dell’Abate Giulio Artusi con inserti tratti dall’operetta “Il Pipistrello” di Johann Strauss jr - che la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste propone nell’ambito della sua Stagione estiva, dedicata non solo al suo pubblico tradizionale, bensì anche ai tanti turisti ospiti della città o a chi ha il piacere di avvicinarsi all'opera con ironia e per divertimento.

I biglietti sono in vendita nella Biglietteria del Teatro Verdi. Posto unico € 7.00, ridotto Under 18 € 5.00.