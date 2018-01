"Una scontrosa grazia" incontri di poesia alla libreria Ts360: ospite Mary Barbara Tolusso

Secondo incontro del 2018 di UNA SCONTROSA GRAZIA presso la libreria Ts360 di Trieste a cura della Samuele Editore e con la direzione artistica di Alessandro Canzian, Sandro Pecchiari e Federico Rossignoli. Al suo terzo anno di attività e dopo il primo partecipatissimo incontro sulla “storia del sonetto”, sabato 27 gennaio Federico Rossignoli dialogherà con Mary Barbara Tolusso sul libro “Visioni dell’aldilà prima di Dante” (Mondadori 2017, testi di Bonvesin de la Riva, Giacomino da Verona, Uguccione, Pietro da Bersegapè, versioni di Maurizio Cucchi, Mary Barbara Tolusso, Giorgio Prestinoni e Fabrizio Bernini). Marco Santagata in prefazione così introduce l'opera «Per i cultori della poesia italiana questa edizione può essere una felice scoperta. Essa presenta i testi in libere traduzioni poetiche in italiano di oggi rendendoli così intellegibili anche senza un commento esplicativo. Penso che le scoperte, in realtà, possano essere almeno due: quella di una tradizione in volgare di visioni dell’aldilà e di testi didattico-escatologici che precede di poco il poema di Dante, e quella di una zona padana, fra Milano e Verona, sulla cui produzione letteraria quasi mai anche le persone colte – prese dai lirici di Sicilia, dai guittoniani, dagli Stilnovisti, dai laudisti, insomma, dalla grande fioritura poetica dell’Italia mediana – gettano un occhio».

Seguiranno il 10 febbraio Sandro Pecchiari con Michele Paoletti e “Breve inventario di un’assenza” (Samuele Editore 2017), il 24 febbraio Alessandro Canzian Monica Guerra e Flavio Almerighi con il ciclo di incontri a Faenza #poetry, il 10 marzo Federico Rossignoli con Francesco Sassetto su “Xe sta trovarse” (Samuele Editore 2017), il 24 marzo Alessandro Canzian con Domenico Cipriano su “L’origine” (L’Arcolaio 2017). Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 18 e al termine avranno open-mic a tema. Per info www.samueleeditore.it