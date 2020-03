Trieste non si spegne, lunedì dai balconi si canta "Viva l'A e po bon"

Dopo il successo riscosso dal flash mob dedicato all'inno di Mameli, nasce sul web un'altra iniziativa. Questa volta i cittadini sono invitati a cantare "Viva l 'A e po" di Lorenzo Pilat. Sarà un'occasione per regalare ai triestini, come dichiarato da una delle promotrici della performance sonora, "tre minuti come solo noi savemo goderse".

I triestini sono anche invitati ad esporre alla finestra l'alabarda, lo stemma della città, e ad avere con sè qualcosa di rosso. Ben accetti anche violini, flauti, chitarre, pignate.

"Regaliamoci tre minuti e doniamoli a chi non è più tra noi, a chi combatte tra la vita e la morte e a chi combatte ogni giorno in ospedale per salvarci. Regaliamoci un sorriso".

Il testo

La galina con do' teste

mi la go vista svolazar

sora i copi de Trieste

l'alabarda sventolar.

Qua se magna, qua se bevi

qua se vivi in abondanza

pasta e ceci no ne manca

e viva l'A e po' bon...

E viva l'A e po' bon

xe el vecio moto triestin

che l'A vadi ben, che l'A vadi mal,

sempre alegri, mai pasion

viva l'A e po' bon.

Gavevo un porco

el me xe crepà

ohi che pecà, ohi che pecà

lo incoconavo, per farlo bel

ma coi salami el xe svolado in ciel

E viva la e po' bon...

Gavevo una mula

la me xe scampà

ohi che pecà, ohi che pecà

la cocolavo, ma sul piu bel

la xe svolada via come un stornel

E viva l'A e po bon...