I 140 anni dell'associazione Valentin Vodnik a Dolina

"Il 27 ottobre 1878 migliaia di sloveni e croati del Litorale si riunirono a Dolina per un raduno nazionale - il Tabor - organizzato dall'associazione Edinost di Trieste e dai patrioti locali. A seguito dell'eclatante successo dell'iniziativa i nostri avi deliberarono entusiasti di dare vita ad una Società di canto e lettura per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della comunità locale. Questa associazione, intitolata nel 1894 al poeta Valentin Vodnik, ancora oggi opera con successo sviluppando la propria missione: nell'ambito delle iniziative in memoria del Tabor ed in occasione dell'anniversario della propria fondazione l'Associazione Culturale Slovena Valentin Vodnik organizza domenica 28 ottobre 2018 alle 15.00 a Dolina la celebrazione dei 140 anni di attività"

"Il programma culturale prevede la partecipazione della Scuola elementare Prežihov Voranc, della Scuola media inferiore Simon Gregorčič, dell'Orchestra a fiati Breg, del coro Radiše dalla Carinzia, del coro Rogaška Slatina e del coro Valentin Vodnik; oratore sarà il console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste Vojko Vovk".

La manifestazione si terrà nel centro dell'abitato di Dolina nel comprensorio della Majenca; in caso di maltempo si terrà invece presso il centro polifunzionale della cooperativa Dolga krona Dolina.