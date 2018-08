"Variazioni su Leonor Fini" al museo Revoltella

Ritorna il 17 agosto in doppia replica alle 16.30 e alle 18 dopo il sold out del mese di luglio, Sara Alzetta con “Guardiana dei sogni. Variazioni su Leonor Fini”, un testo che s’ispira alle opere e alla personalità dell’artista. Si accenna all’infanzia triestina di Leonor, contrassegnata subito dal grande amore per i gatti e da una malattia agli occhi che obbligò la ragazzina, figlia unica, a trascorrere alcuni mesi sola e nell’oscurità.

La storia

Si racconta del successo riscosso da giovane, anche come costumista, a Parigi malgrado l’atteggiamento maschilista dell’ambiente artistico. Ci si sposta a Roma dove Leonor vivrà negli anni drammatici della seconda guerra mondiale. Il talento si affianca a uno stile di vita bizzarro e libero, all’invenzione di un immaginario onirico che concilia la fiaba e la realtà, in viaggio su un treno fantastico (protagonista di un ciclo di sue opere) che diventa palcoscenico teatrale. Uno spettacolo che offre intense emozioni. Durata 45 min. Posti limitati, biglietto acquistabile da mezz'ora prima dello spettacolo all’ingresso del museo.