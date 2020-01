Tornano le “Varvuole", a Grado la rievocazione con le "streghe del mare" (PROGRAMMA)

"Oggi, 5 gennaio, paura a Grado! Al calar del sole sbarcheranno in porto le terribili Varvuole, le streghe del mare". Si tratta naturalmente della tradizionale manifestazione gradese in costume, curata dalle associazioni Avenâl danza, Banda Civica Città di Grado, Remiera Gradovoga, La Signora delle Fiabe, Paquita Dance Ballet asd.

Programma

Dalle ore 16.30 lo Zef (il banditore) e le popolane annunciano l’arrivo delle Varvuole, con partenza da piazza Biagio Marin e arrivo in porto

alle 17.30 le Varvuole entreranno nel porto Mandracchio a bordo delle loro imbarcazioni di vetro

alle 18.00 sbarco delle Varvuole e corteo delle streghe attraverso piazza Marinai d’Italia, via Conte di Grado, piazza Duca d’Aosta e via Gradenigo fino in piazza Biagio Marin

alle 18.15 spettacolo sulla diga (a fianco del Municipio), presso la Casa della Musica e conclusione sul palco in piazza Biagio Marin.