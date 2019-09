"Il vaso di Pandora", il mito greco e i puffi nel nuovo libro di Corrado Premuda

Si intitola "Il vaso di Pandora" l'ultimo libro dello scrittore triestino Corrado Premuda, che spazia nell'immaginario collettivo dal mito greco ai cartoni che hanno segnato la nostra infanzia. Sarà presentato alla libreria Ubik in piazza della Borsa 15 mercoledì 25 settembre alle ore 18, un incontro per grandi e piccoli lettori condotto da Sergia Adamo. Il libro contiene le illustrazioni di David Landi ed è edito da Lisciani libri.

"Il vaso di Pandora"

"È l'ora di cena - si legge nella quarta di copertina - e la famiglia si ritrova, come ogni sera, seduta attorno al tavolo della cucina: in televisione c'è il cartone animato preferito dai bambini, 'I Puffi' e la puntata in onda racconta la nascita di Puffetta, la prima creatura femminile del piccolo villaggio blu, generata da Gargamella con un intento malvagio. Ma questa storia ricorda molto da vicino il mito di un famoso vaso e di Pandora, la prima donna nata nell'officina di Efesto per volere di Zeus e del suo proposito di punire gli uomini! Che cos'hanno in comune Puffetta e Pandora? Quanto la mitologia greca influenza ancora i fumetti e le serie televisive che tanto amiamo?"

