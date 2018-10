Vastu e Astrologia Vedica - L'antica scienza dell'abitare

Il Vastu è ritenuta la forma di architettura più antica di cui si abbia notizia e si basa sull'analisi degli ambienti in cui vivi e lavori.

L’Astrologia Vedica o Jyotish ti aiuta a portare luce nella tua vita, per illuminare le scelte che vuoi compiere e le strade che vuoi percorrere.



CLICCA PER SCOPRIRE QUESTO EVENTO UNICO!

2 discipline vediche correlate e complementari

2 grandi esperti e ricercatori spirituali

3 giorni di incontri e approfondimento

1 seminario introduttivo a ingresso gratuito

consulti astrologici individuali

consulenze presso la tua abitazione



Perché partecipare?

La particolarità di questo evento è l’opportunità di incontrare simultaneamente due esperti, grandi ricercatori spirituali e anime evolute che porteranno luce e chiarezza nella nostra vita

Margito Jušić, Maestro di Vastu, e Davor Vdović, astrologo vedico, ci renderanno accessibili con semplicità e amore queste due discipline sacre, riunite in questo evento speciale perché una esalta e potenzia l’altra.



PRENOTATI ORA per sperimentare la speciale sinergia tra queste antichissime discipline che, insieme, ti aiutano nella tua realizzazione materiale e spirituale!



> Per il seminario biglietti gratuiti disponibili FINO A ESAURIMENTO POSTI.

> Per i consulti prenotazioni ENTRO IL 23 OTTOBRE.



26-27-28 OTTOBRE 2018

Aurisina 142, 34151 Duino Aurisina (TS)



Informazioni e adesioni: Barbara Zippo / WhatsApp 348 8124408 / barbarazippo@tiscali.it

Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / ahaufvg.segreteria@gmail.com