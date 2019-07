"Vastu, la scienza dell’architettura universale": conferenza gratuita all'Ausonia

L’architetto Johann Burger terrà una conferenza gratuita sul Vastu, l’antica scienza dell’architettura indiana che ha lo scopo di sintonizzare edifici e persone in armonia con le leggi di natura. Al giorno oggi la maggior parte degli edifici è costruita in modo non corretto, fattore che può ripercuotersi negativamente sulla salute degli occupanti. Tuttavia ci sono dei metodi e degli accorgimenti per neutralizzare gli effetti negativi di elettrosmog e altre energie disarmoniche. L'incontro si terrà allo stabilimento Ausonia in riva Traiana martedì 9 luglio alle 20:45.

Johann Burger

L’architetto Johann Burger che si occupa da più di 35 anni di meditazione, Yoga, Ayurveda e Vastu che ha studiato con l’arch. dottor Prabhat Poddar di Pondicherry-India, esperto Vastu di fama mondiale, ingegnere e urbanista.