Buddismo, il Ven Khenpo Tashi Sangpo Amipa Rinpoche a Trieste il 24 e 25 novembre

Il Centro Buddhista Tibetano Sakya “Künga Chöling” di Trieste annuncia che il Ven Khenpo Tashi Sangpo Amipa Rinpoche, Abate per tutti i Centri Sakya in Europa, sarà a Trieste.



Durante la Sua permanenza, verrà proposto il seminario “GURU YOGA DI SAPAN MANJUSHRI – IL CONFERIMENTO DELLA PIOGGIA DI SAGGEZZA, COMPASSIONE E FORZA"



Gli insegnamenti proposti, tramite l'influenza illuminante del Buddha, ci aiuteranno a sviluppare saggezza e intelligenza per distinguere e allontanare dalla nostra vita dolori e illusioni.



Le giornate interessate saranno sabato 24 novembre 2018 (9.30 – 11.30 e 15.00 – 17.00) e domenica 25 novembre 2018 (10.00 – 12.00 e 14.00 – 16.00).



Per informazioni e iscrizioni, è possibile telefonare al numero: 040571048 oppure scrivere a: sakyatrieste@gmail.com



Fra un centinaio fra membri e simpatizzanti, il Centro offre l’interessante possibilità di conoscere la cultura tibetana, offrendo, inoltre, scambi interreligiosi e incontri con le scuole. Non da ultimo, sostiene importanti iniziative solidali per salvaguardare il patrimonio del popolo tibetano.