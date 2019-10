Al Verdi"Il castello incantato" di Marco Taralli

Proseguono le rappresentazioni al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste de Il castello incantato, meravigliosa fiaba musicale in un atto di Marco Taralli, liberamente tratta da Il soldatino di stagno di Hans Christian Andersen, libretto di Fabio Ceresa, uno spettacolo che, nel solco della tradizione italiana, fatta di cantabilità e incontro con il pubblico, sa restituire l’incanto della favola in musica (regia e scene di Francesco Esposito, regista di ripresa Morena Barcone). L’Orchestra e il Coro del Verdi sono diretti dal Maestro Takayuki Yamasaki (Maestro del Coro Francesca Tosi) in quest’allestimento della Fondazione in coproduzione con la Fondazione Teatro Comunale di Modena proposto nell’ambito della rassegna “da 0 a 100… & Più”.

Prossimi spettacoli sabato 5 ottobre (alle ore 11.00 e 20.30), domenica 6 (alle 17.00), e poi martedì 8 e mercoledì 9 (alle 11.00 e 17.00), giovedì 10 (alle 11.00 e 20.30) e venerdì 11 (alle 17.00 e 20.30).

L’interpretazione dei magici personaggi è affidata a Selma Pasternak (La Fata del Natale), Paolo Ciavarelli (Il Folletto Fiordarancio), Piombino (Motoharu Takei), Stella (Cler Bosco), Jack in the Box (Andrea Binetti), Brunetta (Elena Sabas), Rossella (Silvia Pasini) e Biondina (Elena Serra). Biglietto intero 10 euro, Ridotto under 18 e scuole 5 euro; abbonamento per i 5 titoli della stagione Da 0 a 100.. & più 30 euro.

Informazioni prenotazioni e Vendita: boxoffice@teatroverdi-trieste.com - numero Verde 800 898 868. Informazioni e prenotazioni per le scuole: promozione@teatroverdi-trieste.com – tel. 040 6722210