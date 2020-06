Teatro Verdi: al via una carrellata di concerti "estivi" per la ripartenza (PROGRAMMA)

Dopo il lungo blocco totale di ogni manifestazione e la cancellazione di tutti gli spettacoli e concerti già programmati, in conformità alle disposizioni anti covid19, la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste riprende la propria attività artistica che nel corso dell’estate dal 21 giugno al 7 agosto 2020, si svilupperà in un programma di 13 concerti.

Domenica 21 giugno 2020 il Teatro Verdi di Trieste dedica alla Festa della Musica un grande concerto con le più note sinfonie e brani corali dalle opere liriche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Antonio Vivaldi. Il concerto, con l’Orchestra e il Coro della Fondazione, sarà diretto dal Maestro Paolo Longo.

Protagonisti di questa intenso ciclo musicale l’Orchestra e il Coro della Fondazione impegnati in formazioni di diversa composizione. I programmi musicali, tutti di grande fascino, spaziano dalle grandi sinfonie e cori di compositori italiani a Wagner, dal repertorio classico russo a quello d’Operetta, dalle pagine più delicate di Grieg, Elgar, Bizet, alla Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini dove spiccano solisti quali Daniela Barcellona, Antonino Siragusa, Abramo Rosalen e Giulia Della Peruta.

Il Teatro Verdi di Trieste con questo intenso programma intende intraprendere un percorso di ritorno alla normalità e venire incontro alle aspettative del suo pubblico che, in questi mesi di lock-down, in più modi, ci ha fatto partecipi del suo grande affetto per il nostro Teatro, manifestando una sincera attesa per rivivere quelle emozioni che solo le rappresentazioni dal vivo possono offrire.

Tutti i concerti si svolgeranno in Teatro nei limiti e nel rispetto di tutti i protocolli vigenti per la protezione dei lavoratori e del pubblico che potrà assistere dal vivo nel limite massimo di 200 spettatori ad ogni esecuzione. Sei dei concerti, nel quadro di Trieste Estate, saranno fruibili anche su Tele 4 in prima serata.

La biglietteria del Teatro Verdi sarà aperta da domani mercoledì 17 giugno con orario 9-13. Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.teatroverdi-trieste.com

Biglietti da 20 euro – 25 euro – 30 euro

Programma

Domenica 21 Giugno Teatro Verdi ore 11.00

Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Direttore Paolo Longo

Antonio Vivaldi LA VERITA’ IN CIMENTO Sinfonia

Gioachino Rossini L’ITALIANA IN ALGERI Sinfonia

LA SCALA DI SETA Sinfonia

Giuseppe Verdi NABUCCO Sinfonia

LA TRAVIATA Preludio atto III

MACBETH Ballabili

Giacomo Puccini MADAMA BUTTERFLY Coro a bocca chiusa

Giuseppe Verdi NABUCCO “Va, pensiero…”

Domenica 28 Giugno Teatro Verdi ore 11.00

Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Direttore Paolo Longo

Gioachino Rossini LA GAZZA LADRA Sinfonia

Vincenzo Bellini NORMA Sinfonia

Gaetano Donizetti DON PASQUALE Sinfonia

Giuseppe Verdi LUISA MILLER Sinfonia

Pëtr Il'ič Čajkovskij Danza della fata confetto da Schiaccianoci

Johann Strauss DIE FLEDERMAUS Ouverture

UNTER DONNER UND BLITZ polka

KAISER VALZER valzer

LO ZINGARO BARONE Ouverture

Venerdì 3 luglio Teatro Verdi ore 21.00

Sabato 4 luglio Teatro Verdi ore 21.00

Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Direttore Francesca Tosi

Giulia Della Peruta soprano

Daniela Barcellona mezzosoprano

Antonino Siragusa tenore

Abramo Rosalen basso

Adele D’Aronzo pianoforte

Alberto Macrì pianoforte

Ilario Lavrencic armonium

Gioachino Rossini Petite Messe Solennelle

Domenica 12 luglio Teatro Verdi ore 11.00

Orchestra d’archi della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Direttore Stefano Furini

Antonin Dvořák Serenata per archi op. 22

Josef Suk Serenata per archi op. 6

Venerdì 17 luglio Teatro Verdi ore 21.00

Coro maschile della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Direttore Francesca Tosi

Giuseppe Verdi ”Evviva, beviam!”

“Si ridesti il Leon di Castiglia…” da Ernani

“Urli, rapine – Viva il Re dalle mille foreste…” da Attila

“Scorrendo uniti…” da Rigoletto

Vincenzo Bellini “All’erta, All’erta…” da Puritani

Gaetano Donizetti “Non far motto…” da Lucrezia Borgia

Arturo Zardini Stelutis alpinis

Charles Gounod “Déposons les armes…” da Faust

Richard Wagner ”Steuermann, lass die Wacht!” da L’Olandese Volante

Carl Orff In Taberna da Carmina Burana

Sabato 18 luglio Teatro Verdi ore 21.00

Domenica 19 luglio Teatro Verdi ore 11.00

Orchestra d’archi della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Direttore Stefano Furini

Edward Elgar Serenata per archi op. 20

Edvard Grieg Due melodie elegiache per archi

Pëtr Il'ič Čajkovskij Serenata per archi op. 48

Venerdì 24 luglio Teatro Verdi ore 21.00

Coro femminile della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Direttore Francesca Tosi

Sergej Rachmaninov Sei Cori Op. 15

Gloria

La Notte

L’Albero

Onde sognanti

L’Usignolo prigioniero

L’Angelo

Pëtr Il'ič Čajkovskij Dievitsy, krasvitsy da Evgeni Onegin

Antonin Dvorak “Hou, Hou, Hou”

“O de šla jsi dosvêta” da Rusalka

Georges Bizet La fumée

Au secour! da Carmen

Giuseppe Verdi Che faceste, dite su!

S’allontanarono! da Macbeth

Domenica 26 luglio 2020 Teatro Verdi ore 11.00

Orchestra fiati della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Direttore Paolo Longo

L. van Beethoven Zapfenstreich March

Richard Strauss Serenade Op. 7

Henri Frédien Tomasi Fanfares liturgiques

Hoagy Carmichael “Stardust”

Domenica 2 agosto 2020 Teatro Verdi ore 11.00

Orchestra fiati della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Direttore Paolo Longo

Richard Strauss Suite per Fiati op. 4

Jacques Charpentier Vitrail pour un Temps de Guerre

Aaron Copland Fanfare for the common man

Giovedì 6 agosto Teatro Verdi ore 21.00

Venerdì 7 agosto Teatro Verdi ore 21.00

Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Direttore Paolo Longo

Giuseppe Verdi MACBETH Patria oppressa!

Richard Wagner DIE MEISTERSINGER von Nürnberg Ouvertüre

Edward Grieg PEER GYNT Suite n°1 op.46

Maurice Ravel Ma Mere l’Oye Suite

Modest Mussorskij Una notte sul monte calvo

Alexander Borodin PRINCIPE IGOR Danze polovesiane