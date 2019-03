Al via la Biennale Internazionale Donna con 140 artiste

Saranno 140 le artiste donne provenienti dai 5 continenti che esporranno al Magazzino 26 in Porto Vecchio in occasione della “Biennale Internazionale Donna”. L'esposizione sarà inaugurata venerdì 8 marzo, alle ore 14, e continuerà fino al 26 maggio. L'iniziativa è stata realizzata in coorganizzazione tra il Comune di Trieste e l'Associazione Biennale Internazionale Donna. Sono intervenute alla presentazione in Municipio l'assessore alla Cultura Giorgio Rossi, la presidente di Italia Nostra, sezione di Trieste, Antonella Caroli e dell’Associazione Alda Radetti e la presidente di Porto Arte, architetto Barbara Fornasir.

Illustri partecipanti

Testimonial illustre della mostra l’Arciduchessa d’Asburgo Lorena, Principessa di Boemia e di Ungheria Gabriela von Hasburg, che esporrà anche alcune sue sculture dando così un segno di forte amicizia verso la nostra città. Inoltre la BID avrà tra le invitate alcune personalità di fama internazionale, tra cui: Avat, Isabella Bembo, Isabel Carafì, Nora Carella, Carmela Cipriani, Riccarda De Eccher, Annamaria Ducaton, Olivia Gozzano, Gabriela Von Hasburg, Michèle Hold, Internazional Talent Support ITS Emanuela Marassi, Alice Mocellin, Nivèse Oscari della Scuola di Nizza, Alice Psacaropulo, Cecilia Seghizzi, oltre a molte altre donne rinomate per la loro creatività.

L'assessore Rossi

Rossi ha affermato che “Saranno le donne a riempire il silenzio dei magazzini e a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della valorizzazione del Porto Vecchio quale importantissimo contenitore culturale, in quanto dotate di fantasia, risorse e determinazione che nel passato come nel presente hanno infuso grandi e positivi slanci alla nostra società".

Italia Nostra

“Italia Nostra – ha sottolineato la presidente Caroli - è stata la protagonista del salvataggio del Porto Vecchio, per aprire alla popolazione e far conoscere questo importante patrimonio, ma soprattutto perchè sia vissuto dai giovani. Questa esposizione è stata realizzata in modo capillare attraverso un percorso rilevante che ha messo tutte noi a dura prova perchè si è trattato di costruire una ‘rete’ fra tutti questi paesi di provenienza. Ringrazio tutti coloro che vi hanno collaborato assieme a Roberta Nunin, Consigliera Regionale di Parità del F.V.G. ,che si è adoperata per la riuscita di questa iniziativa”.

Porto Arte

“Siamo state tenaci – ha rilevato a tale proposito Barbara Fornasir – perché abbiamo lavorato con badget minimo e pochissimi mezzi. Un aiuto prezioso l’abbiamo ricevuto dal Teatro Rossetti che ci ha fornito mobili e tendaggi. Le opere in mostra saranno di grande valenza artistica e la creatività femminile sarà ben rappresentata. Trieste, città meravigliosa, in un paese straordinario come l’Italia, deve essere quel magico luogo che possa servire da leva per la nascita di nuove realtà economiche colte, consapevoli e sostenibili a vantaggio delle future generazioni”.

L'Associazione Biennale Internazionale Donna

La presidente dell’Associazione Biennale Internazionale Donna Radetti ha quindi illustrato il programma dell’evento “che vuole dare massima visibilità a tutti i talenti artistici e artigianali di 140 artiste provenienti da Australia, Cina, India, Africa, Americhe ed Europa. I ragazzi del Collegio del Mondo Unito rappresenteranno 12 nazioni e gli studenti dell’Enaip svolgeranno gli esami di arte in loco e si esibiranno in performance artistico-musicali”.

Altri enti

Oltre al supporto di Italia Nostra e di Porto Arte, vedrà anche la partecipazione delle associazioni: AIDA, Casa Internazionale delle Donne di Trieste, Futuro Donna, Gente Adriatica, Hypatiae, NIMA, nonché la presenza preziosa dei professori del Conservatorio Tartini di Trieste. La prossima edizione di Bid si terrà l’8 marzo 2021.