"La via della seta, le nuove rotte commerciali", incontro con Mauro Galli

Il 21 novembre dalle ore 18 alle 19 presso l’Auser di Trieste, si rinnova l’appuntamento per illustrarvi i grandi cambiamenti economici in Asia.

In questo terzo incontro parleremo ancora della costruzione della nuova “Via della seta”, che rappresenta il più grande piano coordinato di investimenti infrastrutturali della storia umana.

Gli obiettivi di questo progetto per i cinesi è quello di:

1 Sviluppare le zone più remote della Cina

2 Uscire dalle rotte commerciali controllate dagli stati Uniti

3 Aumentare il commercio con i vari Paesi Asiatici, l’Europa, l’Africa.

Per l’Europa, i vari Paesi asiatici e l’Africa, la possibilità di avere lo sviluppo delle proprie infrastrutture e accrescere gli scambi.

Ferrovie, porti, strade, ponti, telecomunicazioni, collegheranno nel prossimo decennio i principali centri abitati del mondo, creando degli interscambi commerciali e culturali straordinari.

Nella conferenza si vedrà come cogliere le opportunità di investimento per i risparmiatori italiani.

INGRESSO LIBERO