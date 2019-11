Arriva in viale XX Settembre la Sagra del panzerotto pugliese

Pronti per una gustosissima novità? In città sta per arrivare la Sagra del panzerotto pugliese. Da mercoledì 27 novembre a domenica 8 dicembre, l'amatissimo piatto tipo della Puglia vi aspetta da Chips Avenue in viale XX settembre 30, angolo via Rossetti.

I panzerotti

I panzerotti sono un tipico piatto pugliese preparato con acqua, farina, lievito di birra e olio extra vergine di oliva. Secondo la tradizione, i panzerotti vanno gustati fritti. Solitamente sono ripieni di mozzarella e pomodoro, prosciutto e mozzarella, capperi e acciughe, oppure vuoti. Non vi resta che provarli.