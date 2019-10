Dal mare al Carso: alla Barcolana l'anteprima del nuovo video promozionale di Trieste

Conto alla rovescia per l'anteprima del video promozionale che Friuli Venezia Giulia Turismo ha dedicato all’offerta turistica di Trieste e del suo Golfo realizzato da Terroir Films. Dal mare al Carso, le baie e le spiagge della costiera triestina, i castelli di Miramare e di Duino, le osmize, il borgo di Muggia, i caffè storici di Trieste: l’agenzia triestina Terroir Films ha racchiuso in “Trieste Experience” tutte le meraviglie del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia. Lo spot è commissionato da PromoTurismoFVG, ente pubblico di promozione turistica della regione Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre alle ore 18.00 presso lo stand Friuli-Venezia Giulia al Villaggio Barcolana.

Terroir Films

Terroir Films è un’agenzia creativa specializzata in video produzioni e spot promozionali per enti territoriali, aziende del settore agroalimentare e manifestazioni sportive. Vantiamo collaborazioni con Promoturismo Friuli-Venezia Giulia, importanti aziende nazionali come Pacorini e Primo Aroma e manifestazioni sportive internazionali tra cui La Corsa della Bora e Carso Trail. L’agenzia è nata a Trieste nel 2017 dall’idea di tre giovani creativi che si sono formati nel settore cinematografico e fotografico.