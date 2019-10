"Il fuoco incontra l'acqua": i Vigili del fuoco concorrenti e soccorritori alla Barcolana

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste sono in mare per la 51° edizione della regata velica Barcolana nella doppia veste di soccorritori e concorrenti. Quest’anno infatti, il CNVVF è presente sul campo di regata con un’imbarcazione a vela per misurarsi sul piano sportivo con gli oltre 2000 scafi iscritti alla regata. L’imbarcazione, Brava, un 45’ dallo scafo blu e con il logo dei Vigili del Fuoco sulla randa è stata già condotta vittoriosamente da Paul Cayard in numerose regate internazionali. Alla Barcolana, il “crew” di Brava è composto da un mix equilibrato di vigili del fuoco, la componente con l’esperienza e la “cultura della sicurezza” e di giovani velisti appartenenti ad alcuni circoli velici triestini rappresentanti la “fresca esuberanza”.

Tra i vigili del fuoco dell’equipaggio è presente anche olimpionico di canottaggio nonché vincitore di categoria delle Barcolane passate. La competitività dello scafo unita all’esperienza dei vigili del fuoco ed alla fresca esuberanza dei giovani velisti fanno sperare in una partecipazione con un pizzico di ambizione per un buon piazzamento. L’equipaggio di Brava veleggerà con il lutto al braccio in ricordo del tragico fatto successo una settimana fa.