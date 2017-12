Visita gratuita di Lipica e il nuovissimo spettacolo dal titolo “La favola di Lipica”

L’allevamento di Lipica apre le sue porte in occasione di Santo Stefano, protettore dei cavalli, dei cavalieri e dei cocchieri. Siete cordialmente invitati a scoprire da vicino i meravigliosi cavalli bianchi Lipizzani. A tal proposito, martedì 26 dicembre, l’ingresso all’allevamento sarà libero.



Nell’arco dell’intera giornata vi aspettano visite guidate lungo i bellissimi viali centenari e per il centro storico dell’allevamento. La festa di Santo Stefano è però anche l’occasione ideale per fare un giro in carrozza.



Alle ore 15.00 i più bei bianchi cavalli Lipizzani si esibiranno anche nel nuovissimo spettacolo dal titolo “La favola di Lipica”, i cui biglietti sono disponibili ad un prezzo promozionale.



Lo spettacolo narra la storia del patrimonio di Lipica lungo oltre quattro secoli, con un numero dedicato alle bianche giumente Lipizzane, che, accompagnate dai loro vivacissimi puledri scuri, rappresentano il tesoro più prezioso dell’allevamento. Il pubblico potrà ammirare anche le figure dell’alta scuola d’equitazione, con l’esecuzione degli entusiasmanti salti delle arie alte.



Nel nuovissimo spettacolo si esibiscono oltre 40 esemplari di cavalli Lipizzani e tale spettacolo è stato ideato dall’allenatore francese Benjamin Aillaud. Lo spettacolo andrà in scena anche il 30 dicembre e successivamente il 1 e il 7 gennaio, sempre alle ore 15.00, nel maneggio coperto di Lipica, a soli dieci minuti in auto da Trieste.



