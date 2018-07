Visita guidata lungo il sentiero del Rilke

Secondo appuntamento con la visita guidata sul Sentiero Rilke, organizzata dal Comune di Duino Aurisina per la valorizzazione della Riserva Naturale delle Falesie di Duino, in collaborazione con il WWF AMP Miramare e il Camping Mare Pineta. Un sentiero semplice, dai panorami mozzafiato, situato nel cuore di un'area protetta da più di vent'anni. L'appuntamento è per l'11 agosto, la nuova data disponibile dopo il sold out del 5. Si partirà la sera, alle 18.30 sul far del tramonto, per godere della splendida luce obliqua del sole che scende sul Golfo di Trieste e per poter godere degli scorci e degli spunti naturalistici che questa bella -e allo stesso tempo semplice- passeggiata offre.

La partecipazione è gratuita grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, ma è necessaria la prenotazione.

CONTATTI: Camping Village Marepineta - Tel. +39 040 299264 - info@marepineta.com