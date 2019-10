“VisitiAMO il Municipio – edizione speciale Barcolana 2019”.E’ il titolo dell’appuntamento in programma sabato 12 ottobre (previa prenotazione) che apre le porte del Palazzo Municipale a cittadini e turisti in vista della regata velica, presentato oggi dall’assessore comunale ai Servizi Generali Lorenzo Giorgi con il direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Lorenzo Bandelli e il responsabile di Posizione Organizzativa della Comunicazione del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Barbara Borsi con Marina Sorani.

L'iniziativa, inaugurata negli anni Novanta, che intende promuovere momenti di incontro con i cittadini e favorire la partecipazione all'attività pubblica, ha visto negli ultimi anni numerose riedizioni proposte anche più volte durante l’anno, in occasione delle quali si è registrato il tutto esaurito rendendo necessario una frequente riproposizione dell’iniziativa per venire incontro alle numerose richieste di visita. E nello specifico con un'edizione speciale in occasione della 51° edizione della Barcolana 2019, che prevede la visita guidata ad ambienti di particolare interesse, in alcuni casi preclusi al grande pubblico, come la Sala del Consiglio e il Salotto Azzurro nel Palazzo Municipale.

Il valore aggiunto di questa edizione consiste nella possibilità per i partecipanti di ammirare uno scenario unico nel suo genere, la Piazza e il mare antistante con le vele affacciate sull'acqua e l'esposizione al pubblico con relativa illustrazione di alcuni documenti conservati presso l'Archivio comunale riguardanti la manifestazione della Barcolana.

“Questa è una delle prime iniziative promosse dall’Amministrazione comunale in vista della Barcolana – ha spiegato l’assessore Giorgi - e che registra notevole successo e gradimento da parte di cittadini e turisti che spesso ritornano per un’altra visita. Un’iniziativa che ripetiamo per tre volte all’anno e che rappresenta un'opportunità per cittadini e turisti di entrare, forse per la prima volta, nella Sala Consiliare accompagnati da guide esperte diversi dipendenti, tra cui Maurizio Lorber, che si mettono a disposizione e che ringrazio, ai quali è affidato il compito di far conoscere e apprezzare le sale dei rappresentanti dei cittadini".

"Un esempio - ha continuato Giorgi - è l’approfondita illustrazione dell’importanza artistica e del significato della costruzione allegorica della maestosa tela di Cesare Dell'Acqua: “La prosperità commerciale di Trieste”, commissionata dal Municipio all'artista nel 1875 . L'opera che esalta la città e la sua natura imprenditoriale, centro di scambi e traffici dal nord al Mediterraneo e più lontano ancora fino a toccare l'Estremo Oriente; una comunità attenta alle arti e ai tanti sviluppi della modernità, dai collegamenti ferroviari, alle navi a vapore, al telegrafo. Sui pennoni dei pubblici palazzi sventolano i colori dell'Austria mentre la giovane donna che simboleggia Trieste evoca con le sue vesti le antiche origini romane dell'urbe".

Oltre alla Sala Consiliare i cittadini potranno visitare il Salotto Azzurro, sala di rappresentanza destinata alle visite istituzionali. Ai visitatori verrà inoltre illustrata una significativa selezione di documenti dell' Archivio Generale. Si tratta di disegni dedicati alla Sala del Consiglio e al dipinto di Dell'Acqua, tra cui i verbali e la corrispondenza relativi all'opera e i volumi volti a illustrare la Piazza Grande, ora dell'Unità d'Italia.

Modalità di prenotazione

L'evento, totalmente gratuito, è previsto sabato 12 ottobre 2019 con inizio dalle 15.00. Per partecipare è necessario prenotarsi. Ci si può recare di persona presso l'ufficio mobile dell'Ufficio Comunicazione, che verrà posizionato l'1 ottobre in Piazza tra i Rivi a Roiano e l’ 8 ottobre in largo Bonifacio, sempre dalle ore 10 alle 12; o di persona presso lo sportello URP di via della Procureria 2/A, mercoledì 2 ottobre, dalle ore 15 alle 17 e venerdì 4 ottobre, dalle ore 10 alle 12; oppure online, tramite il sistema Eventbrite, a partire dalle ore 15 di martedì 8 ottobre fino alle ore 10 di venerdì 11 ottobre (salvo esaurimento anticipato dei posti). Le visite, in lingua italiana e della durata complessiva di circa 45 - 60 minuti, prevedono la suddivisione dei partecipanti in gruppi secondo la seguente articolazione oraria: ore 15.00 -16.00 I turno ; ore 16.30 -17.30 II turno; ore 18.00 -19.00 III turno. In tutti i casi viene rilasciata una ricevuta attestante la prenotazione con l’indicazione dell'orario della visita.

Durante la visita verrà richiesta la compilazione di una liberatoria che autorizzi il personale del Comune a riprendere con foto e video i partecipanti durante l'evento. Ogni partecipante, a ricordo della giornata, sarà omaggiato di una brochure dedicata ai dipinti di Cesare Dell'Acqua e di Hans Makart. Ogni gruppo sarà formato da non più di 70 persone. I partecipanti, muniti di ricevuta di prenotazione, dovranno presentarsi in Piazza Unità, davanti all’ingresso del Municipio, presso la postazione mobile dell’Ufficio Comunicazione, 15 minuti prima dell'orario di accesso loro assegnato. Per quest'edizione si utilizzerà l'Ufficio Mobile, quale punto di accoglienza per i partecipanti all'evento, che offrirà anche un'attività informativa (URP) a cittadini e turisti presenti in città per la Barcolana. L'evento è promosso e coordinato dall'Ufficio Comunicazione - Dipartimento Innovazione e Servizi Generali con la collaborazione della Direzione Generale e Risorse Umane, del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, nonché del Dipartimento Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile.