Vuoi danzare come una molecola d’acqua?

Tutti invitati alla water dance in stazione, con gli scienziati dell’ICTP



8 maggio 2018, 14.00

Piazza della libertà, 8 (all’interno della stazione ferroviaria), Trieste



Vuoi ballare e vedere il mondo come se fossi una molecola d’acqua? Ti interessa capire qual è l’aspetto di questo liquido a livello microscopico? Sei curioso di scoprire la scienza che studia questo prezioso elemento? Tre giovani scienziati dell’ICTP conducono “The water dance”, un appuntamento (con laboratori, esperienze hands-on e un seminario) aperto a tutti dove scoprire in maniera semplice e divertente i segreti della fisica dell’acqua. L’attività è gratuita e si svolge nello spazio Trieste Città della Conoscenza, promosso dal Comune di Trieste, presso la stazione ferroviaria.





All’ICTP di Miramare si studia anche il comportamento dell’acqua, elemento dalle proprietà fisiche straordinarie. Proprio alla fisica dell’acqua è dedicato “The water dance”, un evento articolato in esperimenti, attività interattive, simulazioni al computer e un seminario, che vuole introdurre il pubblico alla “scienza dell’acqua”.



Ali Hassanali, nato in Tanzania e cresciuto in Kenya, ha studiato fra USA e Svizzera diventando esperto in simulazioni atomistiche che riguardano l’acqua e oggi fa ricerca all’ICTP. Narges Ansari, di origine iraniana, è una ricercatrice post-doc che collabora con Hassanali, come anche Nawaz Qaisrani, studente di dottorato proveniente dal Pakistan. Martedì 8 maggio dalle 14 questi tre giovani scienziati incontreranno il pubblico: condurranno una serie esperimenti dal vivo e approfondiranno il tema delle simulazioni, una metodologia di ricerca molto usata all’ICTP, attraverso video e animazioni al computer.



Hassanali terrà inoltre un breve intervento dal titolo "Atomistic Simulations of Aqueous Systems" alle 17.30 (in inglese tradotto in italiano). Nella conferenza il fisico racconterà nel dettaglio le sue ricerche. Sarà anche l’occasione per approfondire il tema della mission del Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam”, ICTP, che in questi decenni ha promosso lo sviluppo della scienza nei paesi più poveri del mondo.



L’attività è aperta a tutti e gratuita. Per maggiori informazioni scrivere a info@triesteconoscenza.it o chiamare i numeri 0403787634/3342150122. Per essere aggiornati su tutte le attività dello spazio Trieste Città della Conoscenza è possibile consultare il sito: www.triesteconoscenza.it



Lo spazio Trieste Città della Conoscenza



“Trieste Città della Conoscenza” è uno spazio di public engagement sui temi della ricerca, situato all’interno della stazione ferroviaria di Trieste e aperto a cittadini di tutte le età, turisti e visitatori di ogni genere. Nello spazio si organizzano conferenze, mostre, laboratori e attività di vario genere proposte dagli istituti membri del protocollo.



Il protocollo, che organizza anche Trieste Next, mette insieme Comune di Trieste, università ed enti di ricerca in una rete di collaborazione attiva per agevolare il dialogo tra i suoi protagonisti, che sono davvero moltissimi. Con l’ultimo aggiornamento di quest’anno la rete è arrivata a coinvolgere ben diciannove enti.



• www.triesteconoscenza.it



• Crediti immagine: Joe Dyer (Flickr: https://tinyurl.com/y9q8knhs Licenza CC BY 2.0)



