Al Loft omaggio ai Rammstein con i Walkyria

Quest'anno i Rammstein faranno un'unica data in Italia. Ma perchè aspettare fino a quest'estate quando abbiamo i Walkyria - Rammstein Tribute Band il 1 febbraio a Trieste? Tra scenografie, costumi, effetti speciali, accuratezza e potenza del suono, i Walkyria proporranno il suono devastante del sestetto berlinese. Uno spettacolo coinvolgente come solo i Rammstein sanno fare.

Seguirà una selezione musicale alternative rock / new wave / 80s a cura dei The Retromantics (Cosmo Cocktail & EleNoir DJ) per continuare a scatenarsi fino a notte fonda. Ingresso libero