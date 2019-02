Al Round Midnight i Walkyria, la serata dedicata ai Rammstein

Nell'ambito degli eventi underground del Round Midnight, segnaliamo per sabato 9 marzo un doppio appuntamento con la musica alternativa. Per tutti gli appassionati dei Rammstein, sul palco del Round Midnight si esibiranno i Walkyria, band ormai conosciutissima in zona, proporranno il suono devastante del sestetto berlinese, tra costumi, scenografie, accuratezza dei brani e potenza del suono. Uno spettacolo coinvolgente come solo i Rammstein sanno fare. Seguirà un DJ SET industrial / gothic / new wave a cura di Chris Glenn e EleNoir, che vi farà ballare fino a tardi.

