warrego valles + cannibal selecter dj set

Venerdì 31 agosto al Parco di San Giovanni la super festa conclusiva del Lunatico Festival 2018!!

Per l'occasione dalle 19.00 e in chiusura le selezioni musicali di Cannibal Selecter DJ Set!!

Alle 21 invece le sonorità tecno del duo tutto al femminile Warrego Valles!



Le Warrego Valles sono una struttura geologica della superficie di Marte. Ma anche due psiconaute che dalla Slovenia approdano sul palco del Lunatico con la loro musica elettronica allo stato puro!! In Botox, il loro disco di debutto uscito il primo marzo di quest’anno per Kamizdat il duo racconta la realtà dei nostri giorni:

"The music on Botox seems to draw influences from a deep underground electronic dance music, but it is based on its contemporary deconstruction, which results of dark minimalist, abstract post-genre electro and glitchy sonic landscapes. It tells the story of present times: ephemerality of all action and destruction of the planet duo to climate change and slavery. A grim vision of a world ruled by psychopaths driven by the will to control, greed and domination."



Al Parco di San Giovanni a Trieste, ingresso libero!!