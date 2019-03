La reputazione sul web aiuta nella ricerca di un lavoro?

“Verba volant, scripta manent”. O meglio, oggi potremmo aggiornare il proverbio facendolo diventare: “verba volant, digital manent”. Nel 2019 tutto ciò che digitiamo online diventa un dato o, come si dice in gergo, un “UGC”, un “User Generated Content”. La “Reputazione Digitale” è sempre più importante e diventa fondamentale quando stiamo cercando un lavoro, perché impatta sull’idea che il recruiter si può fare di noi. Un gesto quotidiano come scattarsi un “selfie”, oppure scrivere un commento, possono diventare sconvenienti e addirittura rovinare la nostra futura carriera.

Il tema dell'incontro

- Web Reputation: come gestirla con un opportuno Personal Branding finalizzato al mondo del lavoro.

- Il caso del Selfie: dalla pratica autocelebrativa a quella degli artisti di fama internazionale.

- Gli algoritmi, il loro regno, le tecniche predittive e il fenomeno delle Echo Chamber.

- Che cosa sono gli UGC (User Generated Content) e come impattano l’ecosistema digitale, le recensioni e la partecipazione del pubblico al Social Commerce

- Dagli UGC ai Big Data: come tutto ciò che facciamo online diventa un dato

Strumenti e software per intercettare gli UGC e trasformarli in Big Data: esempi pratici

- Dai Big Data a informazioni azionabili: come ciò che facciamo online cambia il nostro mondo.

- Come evitare i rischi e cogliere le opportunità della nostra Identità Digitale.



Ne parleranno Alessandro de Luyk, formatore presso il MIB Trieste e consulente di marketing digitale specializzato in eCommerce e Caterina Vidulli, ingegnere gestionale e imprenditrice digitale nel campo delle indagini di mercato da Big Data online. Alla fine dell'evento tutti i partecipanti sono invitati ad unirsi alla comunità dei MIB Alumni per un aperitivo di networking presso il Ponchielli Caffè (consumazione a carico proprio).



Registrazione su: https://www.eventbrite.com/e/web-reputation-e-ricerca-del-lavoro-la-grande-sfida-tickets-58453070708